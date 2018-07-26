دولي

(جيروزاليم بوست) تفصل موظفاً لاستبداله نتنياهو وحزبه بـ "خنازير"

(جيروزاليم بوست) تفصل موظفاً لاستبداله نتنياهو وحزبه بـ "خنازير"
رام الله - دنيا الوطن
أقالت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيليّة، أمس الثلاثاء، رسّام (الكاريكاتير)، آفي كاتس، على خلفيّة رسمةٍ كان قد استبدل فيها وجه وجسد رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، وعددٍ من أعضاء حزب (الليكود)، بأجسادٍ ووجوه لخنازير.

ونقلت صحيفة (هآرتس) عن (جيروزاليم بوست) قولها: إنّ "كاتس كاريكاتيريٌّ حُر، ويعمل معنا ضمن آلية الدفع على القطعة، لذا فنحن ندفع له مقابل الرّسمة، ووفقاً للاعتبارات، تقرَّر إلغاءُ اتّفاقنا معه".



وخطّ كاتس في أعلى رسمته مُقتَبِسًا جملة الكاتب الشّهير، جورج أورويل؛ "كل الحيوانات متساوية، ولكن لبعضها قيمة أكبر من الأخرى"، لكن ذلك لم يمنع عددًا من المتفاعلين على شبكات التّواصُل الاجتماعيّ من مقارنة رسمته برسوم كاريكاتيريّة أُخرى يعتبرونها "لاساميّة"، بحسب موقع (عرب48). 

ولاقت الرّسمة التي نشرها كاتس في صفحته بـ (فيسبوك) تفاعُلًا كبيرًا، وحصدت أكثر من 2700 مشاركة، والمئات من ردود الفعل والتّعليقات "الغاضبة" والمُهاجِمة من قبيل؛ " مجنون ضد السامية، تأكلهُ الكراهية الذاتية" و"أنت الخنزير، أما الذين في الرّسمة، فهم الذين اختارهم شعبك، لكنك جاهل".


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