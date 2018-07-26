(جيروزاليم بوست) تفصل موظفاً لاستبداله نتنياهو وحزبه بـ "خنازير"





وخطّ كاتس في أعلى رسمته مُقتَبِسًا جملة الكاتب الشّهير، جورج أورويل؛ "كل الحيوانات متساوية، ولكن لبعضها قيمة أكبر من الأخرى"، لكن ذلك لم يمنع عددًا من المتفاعلين على شبكات التّواصُل الاجتماعيّ من مقارنة رسمته برسوم كاريكاتيريّة أُخرى يعتبرونها "لاساميّة"، بحسب موقع (عرب48).ولاقت الرّسمة التي نشرها كاتس في صفحته بـ (فيسبوك) تفاعُلًا كبيرًا، وحصدت أكثر من 2700 مشاركة، والمئات من ردود الفعل والتّعليقات "الغاضبة" والمُهاجِمة من قبيل؛ " مجنون ضد السامية، تأكلهُ الكراهية الذاتية" و"أنت الخنزير، أما الذين في الرّسمة، فهم الذين اختارهم شعبك، لكنك جاهل".