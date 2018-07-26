(ريشت كان): تحسن في حالة الجندي المصاب برصاص قناص على حدود القطاع
رام الله - دنيا الوطن
أعلن موقع (ريشت كان) الإسرائيلي، عن تحسن طفيف طرأ على حالة الضابط الإسرائيلي الذي أصيب برصاص قناص أمس الأربعاء، على الحدود الشرقية لقطاع غزة.
أعلن موقع (ريشت كان) الإسرائيلي، عن تحسن طفيف طرأ على حالة الضابط الإسرائيلي الذي أصيب برصاص قناص أمس الأربعاء، على الحدود الشرقية لقطاع غزة.
وأكد الموقع ذاته، أن الضابط خضع لعملية جراحية في مستشفى سوروكا الليلة الماضية، لافتا إلى أنه سيخضع لعملية جراحية اخرى خلال الساعات المقبلة.
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