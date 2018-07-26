صحيفة تكشف هوية الاسرائيلية التي أسقطت طائرة (سوخوي 22) السورية.. فمن هي؟

رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن هوية العسكري الإسرائيلي الذي كان له الدور الأكبر بإسقاط الطائرة الحربية السورية من خلال منظومة الدفاع الصاروخية (باتريوت).وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن من أسقط الطائرة الحربية السورية (سوخوي 22) هي جندية إسرائيلية تدعى أور نعمان برتبة نقيب وتخدم في الفرقة (138-M) التابعة لوحدة الدفاع الجوي الإسرائيلي.وقالت الصحيفة: "إن الوحدة الدفاعية بقيادة النقيبة الإسرائيلية أور نعمان استطاعت إسقاط طائرة سورية مسيرة في الأسابيع الماضية".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الثلاثاء الماضي، أنه أسقط طائرة حربية سورية بصاروخي (باتريوت)، بعد اختراقها المجال الجوي الإسرائيلي فوق هضبة الجولان.