الدفاع المدني: عدة إصابات في انهيار سقف مبنى قيد الإنشاء بنابلس





وأشار العزي في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إلى أن هناك خمس إصابات، تم نقلها إلى المستشفيات، فيما تمت معالجة عدد آخر ميدانياً.





وأوضح، أن الدفاع المدني وطواقم الحماية والسلامة، عملوا على إجلاء المبنى، وتم إحاطته من كافة الجهات.

















خاص دنيا الوطنأفاد الرائد نائل العزي، مدير العليات في جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، بإصابة عدد من المواطنين، اليوم، الخميس، جراء انهيار سقف مبنى قيد الإنشاء في مدينة نابلس.