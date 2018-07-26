فيديو: انفجار قرب السفارة الأمريكية في العاصمة الصينية بكين

وأفادت وكالة (رويترز) أن الشرطة الصينية، اقتادت امرأة حاولت الانتحار حرقاً على ما يبدو أمام السفارة الأمريكية في بكين".وقالت: "إن الشرطة تفحص مركبة مشبوهة أمام السفارة، مشيرة إلى أن السلطات الأمنية، أغلقت الطريق القريبة من موقع الانفجار.في هذه الأثناء، ذكرت صحيفة (جلوبال تايمز) الرسمية، أن الشرطة الصينية، اقتادت امرأة سكبت البنزين على نفسها، في محاولة للانتحار على ما يبدو أمام السفارة الأمريكية في بكين، فيما أظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، دخاناً ينبعث بعد انفجار فيما يبدو، وفقاً لوكالة (رويترز).