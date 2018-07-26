"القاهرة عمان" يرعى حفل تكريم أوائل (الإنجاز) في طولكرم

رام الله - دنيا الوطنفي إطار عنايته بتكريم المبدعين والمتفوقين، قدم بنك القاهرة عمان، رعايته لحفل تكريم الطلبة الأوائل في امتحان الثانوية العامة (الإنجاز) للعام 2017-2018 في طولكرم، والذي نظمته مديرية التربية والتعليم ومحافظة طولكرم، بمشاركة حشد غفير من ممثلي المؤسسات المدينة، والمواطنين.وقد جاءت رعاية البنك لهذه الفعالية في إطار رسالته التنموية، وجهوده الدؤوبة للارتقاء بقطاع التعليم في فلسطين، حيث تم خلال الفعالية، تكريم 43 طالباً وطالبة.وبالنسبة للبنك، فإن مبادرته مثلت استمراراً لتعاونه الوثيق مع مؤسسات طولكرم، وحرصه على الاحتفاء بالمتفوقين وتشجيعهم نحو مزيد من الإبداع.كذلك تبرز مساهمة البنك التزامه بتكريس أواصر الشراكة والتعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع، وتعزيز دورها المجتمعي والإنساني، ولا تنفصل رعاية البنك للحدث، عن استراتيجيته القائمة على الاهتمام بالشباب، كونهم عماد المستقبل، والذين تقع على كاهلهم مسؤولية بناء الوطن.يذكر، أن البنك دأب على دعم المؤسسات التعليمية المختلفة ليس المدرسية فحسب، بل والأكاديمية في شتى المحافظات، تكريساً لتقاليده الراسخة بالعمل للنهوض بشتى القطاعات، خاصة التعليم.