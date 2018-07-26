شؤون فلسطينية

وزير إسرائيلي: الجيش على وشك إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق بغزة

وزير إسرائيلي: الجيش على وشك إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق بغزة
جلعاد أردان
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، إن إسرائيل على وشك إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة.

وأوضح أردان، وفق ما نشرت الإذاعة الإسرائيلية، الخميس، أن السكان القاطنين بالقرب من غزة، يعيشون ظروفاً لا تُطاق، محملاً حركة حماس مسؤولية كل عملية تنطلق من غزة.

وفيما يتعلق بإطلاق القذيفتين الصاروخيتين من سوريا، قال أردان: إن إسرائيل ترد على ذلك بموجب اتفاقات فك الاشتباك الموقعة بين البلدين.

وأشار إلى أن وزراء المجلس المصغر للشؤون السياسية والأمنية، متفقون على أن إسرائيل لن تقبل بتواجد إيراني في الأراضي السورية.

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