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شؤون فلسطينية

ضمن (صفقة القرن).. إدارة ترامب تُعد خطة اقتصادية قوية للفلسطينيين

ضمن (صفقة القرن).. إدارة ترامب تُعد خطة اقتصادية قوية للفلسطينيين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشف مسؤول في البيت الأبيض، الخميس، عن وجود خطة اقتصادية قوية للمساعدة في حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لافتاً إلى أن تلك الخطة تأتي ضمن (صفقة القرن) الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط.

وقال المسؤول بالبيت الأبيض، وفق ما أوردت وكالة (رويترز)، إن مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعملان أيضاً بشأن مجموعة من المقترحات الأكثر تفصيلاً حتى الآن للخطة الشاملة.

يذكر، أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد للإعلان عن الخطة، فيما كان ترامب يأمل في الكشف عنها في وقت سابق هذا العام، لكن قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إلى هناك في انحراف عن سياسة أمريكية متبعة منذ عشرات السنين، أثار توترات في المنطقة.

ولم يكشف البيت الأبيض عن أي تفاصيل تذكر، بشأن خطة السلام التي أثارت شكوكاً واسعة النطاق حتى قبل الكشف عنها.

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