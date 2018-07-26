مهاتير محمد: هذا ما وَرِثْتُه بعد عودتي للحكم

رام الله - دنيا الوطنكشف رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، ما ورثه بعد عودته للحكم مجدداً في البلاد، بعد فوزه في الانتخابات الماضية، وهو في عمر تجاوز التسعين عاماً.وفي مقابلة مع شبكة (CNN) بمكتبه في بوتراجايا، جنوبي العاصمة كوالالمبور، قال مهاتير: "إنه ورث حكومة سيئة مع الفساد، وقليل من المسؤولين الجديرين بالثقة"، مضيفاً: "من الخارج شاهدنا الأضرار، لكننا لم نتوقع أبداً، أن يكون الضرر شاملاً للغاية".