السلطات الإسرائيلية تهدم مساكن قرية العراقيب للمرة 131

هدمت جرافات السلطات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، مساكن قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب.





وللمرة الـ 131 على التوالي، تهدم السلطات الإسرائيلية قرية العراقيب، غير آبهة بتشريد الأطفال والنساء والمسنين، وتركهم في العراء دون مأوى.





وتمعن السلطات الإسرائيلية في سياساتها وممارساتها العنصرية، مستهدفة أهالي العراقيب من أجل اقتلاعهم من مساكنهم وأراضيهم، وتهجيرهم إلى منطقة أخرى ضمن مخطط تهويد النقب.





وكانت إسرائيل قد هدمت العراقيب التي حرمتها من أبسط مقومات الحياة الأساسية كالماء والكهرباء للمرة 130 بتاريخ 27.06.2018.

رام الله - دنيا الوطن