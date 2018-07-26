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مندوب السعودية مهاجماً هايلي: أصبحتِ إسرائيلية أكثر من الإسرائيليين

مندوب السعودية مهاجماً هايلي: أصبحتِ إسرائيلية أكثر من الإسرائيليين
رام الله - دنيا الوطن
هاجم عبد الله المعلمي، المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة، نظيرته الأمريكية، نيكي هايلي، مفنداً مزاعمها حول عدم دعم الدول العربية للفلسطينيين، متهماً إياها بأنها أصبحت إسرائيلية أكثر من الإسرائيليين.

وأكد المعلمي أن بلاده قدمت ستة مليارات دولار إلى فلسطين خلال العقدين الأخيرين، على شكل مساعدات إنسانية ومساعدات في التنمية ووسائل إغاثة، مضيفاً أن المملكة، قدمت كذلك مليار دولار في الفترة نفسها إلى (أونروا).

وانتقد المندوب السعودي، في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، بشدة نظيرته الأمريكية، نيكي هايلي، قائلاً: "لا تربطني علاقات مع السفيرة هايلي بسبب سلوكها"، مشيراً إلى أنها لا تفوت فرصة إلا وتبدي موقفها السلبي تجاه الشعب الفلسطيني، بحجة الدفاع عن الإسرائيليين.

واتهم المعلمي المندوبة الأمريكية، بأنها أصبحت إسرائيلية أكثر من الإسرائيليين أنفسهم، وقال: "إن ما تسعى هايلي لترويجه، وهو أن الولايات المتحدة المساهم الوحيد في (أونروا) هو أمر غير صحيح.

يأتي ذلك، بعد أن قالت المندوبة الأمريكية خلال جلسة لمجلس الأمن: "حان الوقت لتساعد دول المنطقة الشعب الفلسطيني بشكل فعلي، بدل إلقاء الخطابات من على بعد آلاف الكيلومترات".

وتساءلت المندوبة الأمريكية: "أين الدول العربية، حين يجب تشجيع المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، وهو أمر أساسي للسلام؟ أين الدول العربية حين يجب التنديد بإرهاب حماس؟ أين الدول العربية حين يصبح ضروريا دعم التسويات من أجل السلام؟".

وأكدت أن واشنطن، إضافة إلى مساعدتها المالية لوكالة (أونروا)، قدمت العام الماضي إلى الفلسطينيين مساعدة مباشرة بلغت 300 مليون دولار.

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