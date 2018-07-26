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اليوم.. الأردن وروسيا يبحثان عودة اللاجئين السوريين

اليوم.. الأردن وروسيا يبحثان عودة اللاجئين السوريين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر، أن  يبحث أيمن الصفدي، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، اليوم الخميس، مع وفد روسي، تطورات الأزمة السورية، وجهود روسيا؛ لتسهيل عودة لاجئين سوريين إلى بلادهم.

ويترأس الوفد الروسي، مبعوث الرئيس الروسي نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف، بحسب ما جاء على موقع (الغد).

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أمس الأربعاء، عن إرسال فرق عمل إلى كل من الأردن ولبنان وتركيا، للعمل على عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، حسبما نقلت فضائية "روسيا اليوم".

وفي سياق ذي صلة، بلغت نسبة التمويل لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 11.7 % خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي من أصل 2.51 مليار دولار هي حاجة الأردن لتمويل الخطة.

إلى ذلك، أكد الصفدي خلال لقائه مبعوث الرئيس الأميركي الخاص للتحالف الدولي ضد الإرهاب برت مكغيرك، أمس، أن التوصل لحل سياسي للأزمة السورية أساسي في تكريس النصر العسكري على العصابات، والحؤول دون إعادة التنظيم الإرهابي بناء قدراته.

ميدانياً، قُتل أكثر من 220 شخصاً من مدنيين ومقاتلين محليين جراء هجوم واسع تخللته عمليات انتحارية نفذها تنظيم الدولة، أمس، في السويداء بحصيلة هي الأكبر في محافظة بقيت إلى حد كبير بمنأى عن النزاع الذي يعصف بالبلاد منذ سنوات.

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