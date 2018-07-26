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دولي

مصرع أربعة عناصر أمن وإصابة خمسة بتفجير مسلح في العاصمة كابول

مصرع أربعة عناصر أمن وإصابة خمسة بتفجير مسلح في العاصمة كابول
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي أربعة عناصر أمن، فيما أصيب خمسة آخرون، اليوم الخميس، في هجوم مسلح على رتل للأمن الوطني غربي العاصمة الأفغانية كابول، بحسب ما أعلنه حشمت ستانكزاي، المتحدث باسم شرطة العاصمة.

وقال ستانكزاي على صفحة التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "صباح الْيَوْمَ قرابة الساعة الخامسة فجراً، فجر مسلح نفسه على رتل الأمن الوطني في منطقة باغ داوود بالدائرة 5، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة خمسة آخرين"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.

وأشار ستانكزاي إلى أن المنطقة التي شهدت الانفجار تعتبر مدخلاً للعاصمة من جهة الغرب، حيث الطريق الدولية مع الولايات الجنوبية والغربية.

في سياق متصل، قتل 31 شخصاً، وجرح العشرات في تفجير بمدينة كويتا الباكتسانية وقع صباح أمس الأربعاء 25 تموز/ يوليو، وأعلن تنظيم الدولة تبنيه مسؤولية التفجير الذي استهدف سيارة شرطة خارج أحد مقار الانتخابات، حسب (رويترز).

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