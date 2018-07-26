السعودية تُعلق شُحنات النفط الخام عبر باب المندب

خالد بن عبد العزيز الفالح،

رام الله - دنيا الوطنأعلنوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، أن المملكة ستُعلق جميع شحنات النفط الخام التي تمر في مضيق باب المندب إلى أن تُصبح الملاحة فيه آمنة.وقال الوزير: إنه وحسب ما صرّح به المتحدث الرسمي لـ"تحالف دعم الشرعية في اليمن" تعرضت ناقلتا نفط عملاقتان تابعتان للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، تحمل كلٌّ منهما مليوني برميل من النفط الخام، لهجوم من قبل جماعات الحوثي في البحر الأحمر صباح الأربعاء (بتوقيت المملكة) بعد عبورهما مضيق باب المندب، بحسب ما جاء على موقع (العربية).وقد أسفر الهجوم عن إصابة طفيفة في إحدى الناقلتين، ولم تقع أي إصابات أو انسكاب للنفط الخام في البحر، الذي كان سيؤدي إلى كارثة بيئية.وقال الوزير الفالح: إن المملكة ستُعلّق جميع شحنات النفط الخام التي تمر عبر مضيق باب المندب إلى أن تصبح الملاحة خلال مضيق باب المندب آمنة، وذلك بشكلٍ فوري ومؤقت، مؤكداً أن تهديدات الجماعات الحوثية على ناقلات النفط الخام، تؤثر على حرية التجارة العالمية والملاحة البحرية بمضيق باب المندب والبحر الأحمر.من جهتها، قالت شركة (أرامكو) السعودية: إنه بناءً على ما صرّح به وزير الطاقة "ومن أجل سلامة الناقلات وطواقمها، وتجنب حوادث انسكاب النفط الخام، علّقت (أرامكو) إرسال جميع شحنات النفط الخام عبر مضيق باب المندب إلى أن تصبح الملاحة خلال مضيق باب المندب آمنة، وذلك بشكلٍ فوري ومؤقت، حيث تقوم الشركة بتقييم الوضع الراهن لاتخاذ الإجراءات المناسبة".وتعد (أرامكو) السعودية هي الشركة المتكاملة والرائدة عالمياً في مجال الطاقة والكيميائيات، وتنتج الشركة برميلاً واحداً من كل ثمانية براميل من إمدادات النفط في العالم، في الوقت الذي تواصل فيه تطوير تقنيات جديدة للطاقة.وأضافت: وتضع (أرامكو) السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز الاستقرار والنمو على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم.