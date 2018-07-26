الإحصاء: ارتفاع طفيف على مؤشر أسعار تكاليف المباني السكنية خلال حزيران



ارتفاع المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المجاري



سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 0.35% خلال شهر حزيران 2018 مقارنة بشهر أيار 2018، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 109.77 مقارنة بـــــ 109.38 خلال شهر أيار 2018 (شهر الأساس كانون ثاني 2010 = 100).



رام الله - دنيا الوطنسجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية* ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.04% خلال شهر حزيران 2018 مقارنة بشهر أيار 2018، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 105.93 مقارنة بـ 105.89 خلال شهر أيار 2018 (سنة الأساس 2013 = 100).على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.07%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال انخفاضاً مقداره 0.19%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.03% خلال شهر حزيران 2018 مقارنة بالشهر السابق.ارتفاع طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنيةسجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية* ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.03% خلال شهر حزيران 2018 مقارنة بشهر أيار 2018، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 105.83 مقارنة بـ 105.80 خلال شهر أيار 2018 (سنة الأساس 2013 = 100).على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.05%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال انخفاضاً مقداره 0.19%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.04% خلال شهر حزيران 2018 مقارنة بالشهر السابق.انخفاض طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظمسجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية* انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.07% خلال شهر حزيران 2018 مقارنة بشهر أيار 2018، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 105.61 مقارنة بـ 105.68 خلال شهر أيار 2018 (سنة الأساس 2013 = 100).على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال انخفاضاً مقداره 0.23%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.06%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.04% خلال شهر حزيران 2018 مقارنة بالشهر السابق.ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف الطرقسجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 1.25% خلال شهر حزيران 2018 مقارنة بشهر أيار 2018، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 111.11 مقارنة بـــ 109.74 خلال شهر أيار 2018 (شهر الأساس كانون أول 2008 = 100).على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 2.02%، وأسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة ارتفاعاً نسبته 1.26%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.57%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال انخفاضاً مقداره 1.14% خلال شهر حزيران 2018 مقارنة بالشهر السابق.ارتفاع المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المياهسجل المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 0.41% خلال شهر حزيران 2018 مقارنة بشهر أيار 2018، إذ ارتفع المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المياه إلى 114.31 مقارنة بـــ 113.84 خلال شهر أيار 2018 (شهر الأساس كانون ثاني 2010 = 100).على مستوى شبكات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 0.55%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 116.10 مقارنة بـــــ 115.46 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010 = 100).على مستوى خزانات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.09%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 110.37 مقارنة بــــ 110.26 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010 = 100).