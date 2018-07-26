رغم التوتر.. فتح (معبر كرم أبو سالم) لإدخال المعدات الطبية والمحروقات





وأشار الموقع ذاته، إلى أنه تم منع بعض السلع من دخول القطاع، مثل الأجهزة الكهربائية والملابس والأحذية والحديد والأسمنت، بالإضافة إلى منع تصدير الخضراوات والنفايات المعدنية.









وأفاد الموقع، أن قرار ليبرمان، جاء بالرغم من حالة التوتر والتصعيد، الذي شهده قطاع غزة الليلة الماضية.