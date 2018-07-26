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شؤون فلسطينية

رغم التوتر.. فتح (معبر كرم أبو سالم) لإدخال المعدات الطبية والمحروقات

رغم التوتر.. فتح (معبر كرم أبو سالم) لإدخال المعدات الطبية والمحروقات
رام الله - دنيا الوطن - ترجمة خاصة
قرر أفيغدور ليبرمان، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، فتح (معبر كرم أبو سالم التجاري) جنوب قطاع غزة، اليوم، الخميس؛ لدخول بعض المعدات الطبية والأدوية والأغذية والمحروقات، بحسب ما جاء على موقع (واللا) الإسرائيلي.

وأفاد الموقع، أن قرار ليبرمان، جاء بالرغم من حالة التوتر والتصعيد، الذي شهده قطاع غزة الليلة الماضية.

وأشار الموقع ذاته، إلى أنه تم منع بعض السلع من دخول القطاع، مثل الأجهزة الكهربائية والملابس والأحذية والحديد والأسمنت، بالإضافة إلى منع تصدير الخضراوات والنفايات المعدنية.


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