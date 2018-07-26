سوريا: ارتفاع عدد ضحايا هجمات تنظيم الدولة على السويداء إلى 215 قتيلاً
رام الله - دنيا الوطن
أفاد مدير صحة منطقة السويداء السورية، بارتفاع حصيلة ضحايا هجمات تنظيم الدولة، التي استهدفت عدة قرى في ريف السويداء جنوب سوريا إلى 215 قتيلاً، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 180 شخصاً، بعضهم وصفت حالته بالحرجة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).
واستخدم المسلحون في هجومهم صواريخ محمولة وأسلحة فردية وقنابل يدوية، عقب تمكنهم من التسلل إلى المدينة، ونفذوا ثلاثة تفجيرات، الأول قرب السوق، والثاني عند دوار المشنقة، والثالث استهدف دوار النجمة.
أفاد مدير صحة منطقة السويداء السورية، بارتفاع حصيلة ضحايا هجمات تنظيم الدولة، التي استهدفت عدة قرى في ريف السويداء جنوب سوريا إلى 215 قتيلاً، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 180 شخصاً، بعضهم وصفت حالته بالحرجة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).
واستخدم المسلحون في هجومهم صواريخ محمولة وأسلحة فردية وقنابل يدوية، عقب تمكنهم من التسلل إلى المدينة، ونفذوا ثلاثة تفجيرات، الأول قرب السوق، والثاني عند دوار المشنقة، والثالث استهدف دوار النجمة.
وتزامنت التفجيرات مع هجوم عنيف لتنظيم الدولة على قرى المتونة ودوما وتيما في ريف السويداء الشرقي والشمالي الشرقي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
وأشارت وسائل إعلام سورية إلى أن وحدات من الجيش، تصدت لمحاولات تسلل عناصر إضافيين من التنظيم إلى هذه القرى.
وذكرت أن الجهات المختصة وأهالي المنطقة، قاموا بملاحقة عناصر المجموعة، وتمكنوا من قتل اثنين منهم، موضحة مصرع أحد المواطنين.
وفي غضون ذلك، وجه ناشطون من المحافظة السورية وأهالي قرى الشبكي والشريحي ورامي وطربا في ريف السويداء الشرقي نداءات استغاثة، معلنين عن تعرض قراهم لهجوم من التنظيم المذكور.
وذكر نشطاء، أن نداءات الاستغاثة، سمعت في القرى المجاورة عبر مكبرات الصوت، تطلب من كل شاب ورجل يستطيع حمل السلاح المسارعة إلى مساندة الأهالي في صد الهجوم.
وتشير بعض التقديرات إلى مقتل نحو 25 مسلحاً من تنظيم الدولة على أطراف المقرن الشرقي في ريف المحافظة وبلدة دوما في الريف الشرقي والمجبل بين دوما والمتونة.
التعليقات