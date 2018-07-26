الجيش الإسرائيلي يُصدر تعليمات للمستوطنين بعدم الخروج للتنزه ويُلغي الرحلات





ولفتت القناة ذاتها، إلى أن قرار الجيش الإسرائيلي، جاء بعد حالة التوتر، التي سادت في مستوطنات غلاف غزة الليلة الماضية.

رام الله - دنيا الوطنأصدر الجيش الإسرائيلي صباح اليوم، الخميس، قراراً بعدم خروج المستوطنين إلى المساحات للتنزه اليوم، لافتاً إلى أنه سيتم إلغاء رحالات الأطفال، بحسب القناة السابعة الإسرائيلية.