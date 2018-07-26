الجيش الإسرائيلي: تسعة صواريخ أطلقت من قطاع غزة فجراً

رام الله - دنيا الوطنقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن تسعة صواريخ، أطلقت من قطاع غزة خلال ساعات الليل الفائت وفجر اليوم، الخميس، لافتاً إلى أن غالبيتها سقطت في مناطق مفتوحة بالقرب من السياج الحدودي مع القطاع.وكانت صافرات الإنذار، قد انطلقت في المجلس الإقليمي (أشكول)، وتحدث سكان عن سماع دوي انفجارات، حيث أنه خلال ساعات الليل الفائت، دوّت صافرات الإنذار في المجلس الإقليمي (شاعار هنيغيف)، و(سدوت نيغيف)، وأعلن جيش الاحتلال أنه يقوم بعمليات فحص، وفق ما أورد موقع (عرب 48).وكانت أنباء قد تحدثت عن سقوط صاروخ، يوم أمس، في منطقة مفتوحة في المجلس الإقليمي (شاعار هنيغيف)، كما أطلقت إنذارات كاذبة في المجلس الإقليمي (حوف أشكلون).وكانت قد تحدثت أنباء إسرائيلية في وقت سابق من فجر اليوم عن اعتراض صاروخ بواسطة منظومة (القبة الحديدية) في المجلس الإقليمي (أشكول).تجدر الإشارة إلى أنه استشهد، يوم أمس الأربعاء، ثلاثة فلسطينيين من حي الشجاعية شرقي غزة، في قصف مدفعي لمواقع تابعة لحركة حماس، وذلك بذريعة الرد على إصابة أحد جنود الاحتلال يوم أمس.