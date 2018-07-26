انخفاض طفيف على درجات الحرارة.. هل انتهت موجة الحر؟

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 32-22 29-20 28-19 بيت لحم 32-22 29-20 28-19 رام الله والبيرة 30-21 28-19 27-18 طولكرم 33-24 32-24 31-24 نابلس 34-23 31-21 30-20 قلقيلية 33-24 32-24 31-24 جنين 35-24 33-23 32-22 سلفيت 32-22 29-20 28-19 طوباس 35-24 33-23 32-22 روابي 34-23 31-21 30-20 الخليل 30-21 28-19 27-18 غزه 31-25 30-24 30-24 أريحا 41-26 38-26 37-26 خانيونس 31-25 30-24 30-24 الأغوار الشمالية 39-24 36-24 35-24 رفح 32-24 31-23 31-23

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الخميس، حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.وهذه الليلة، تكون الأجواء صافية ومعتدلة في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الجمعة 2018/07/27: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.السبت 2018/07/28: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.الأحد 2018/07/29: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث تبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: