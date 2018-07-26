القسام يُعلن رفع الجهوزية للدرجة القصوى ويستنفر جميع جنوده وقواته





وأكدت القسام، وفق ما أورد موقعها الإلكتروني، أن العدو سيدفع الثمن غالياً من دمائه، جراء الجرائم التي يرتكبها يومياً بحق شعبنا ومجاهدينا.





كما دعت جميع فصائل المقاومة من خلال الغرفة المشتركة، والتي هي جزءٌ منها، إلى رفع الجهوزية والاستنفار للدرجة القصوى.





وأوضحت، أن إعلان رفع درجة الجهوزية والاستنفار، جاء بعد إقدام القوات الإسرائيلية على قصف نقطة لقوة حماة الثغور مساء أمس الأربعاء، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة من عناصر الكتائب.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، صباح الخميس، رفع درجة الجهوزية للدرجة القصوى، واستنفار جميعِ جنودها وقواتها العاملة في كل مكان.