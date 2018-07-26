شؤون فلسطينية

التحقيقات الأولية.. الجندي الإسرائيلي اُستدرج وهذه تفاصيل عملية قنصه

التحقيقات الأولية.. الجندي الإسرائيلي اُستدرج وهذه تفاصيل عملية قنصه
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (عرب 48)، إن التحقيقات الأولية في عملية قنص جندي إسرائيلي على حدود قطاع غزة، أمس الأربعاء، أشارت إلى أن ذلك تم من خلال استدراج الجندي إلى كمين القناصة الفلسطينيين على بعد 400 متر من المكان الذي قتل فيه جندي إسرائيلي، يوم الجمعة الماضي.

وحسب الموقع، فإنه ووفقًا لتحليلات الاحتلال، اقتربت وحدة "غفعاتي" من السياج الأمني الفاصل لتفريق مجموعة من الأطفال الفلسطينيين بدعوى إخلالهم بالنظام وإثارتهم للشغب، وعندما وصلوا إلى نقطة تبعد مسافة 400 متر عن المكان الذي قتل فيه جندي إسرائيلي برصاص قناص فلسطيني، الجمعة الماضي، حاولت إبعاد الأطفال عن السياج ليتم استهدافهم بنيران قناصة فلسطينيين.

وتشير تقديرات الجيش الإسرائيلي إلى أن "منفذ إطلاق النار ينتمي إلى فصائل فلسطينية، ولا يتبع لحركة حماس، وأن الحركة "ليست المسؤولة عن إعطاء الأوامر بفتح نيران القناصة على قوة الاحتلال"، حسب الموقع.

من ناحيتها، نقلت القناة الإسرائيلية العاشرة عن مسؤول عسكري إسرائيلي أن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعتبر حركة حماس القوة المهيمنة والمسؤولة عن كل ما يحدث على أراضي القطاع، وبناء على ذلك نفذت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي والدبابات الإسرائيلية هجومًا على سبعة مواقع عسكرية للمنظمة، وأصيب عدد من نشطاء حماس".

واستشهد ثلاثة فلسطينيين، في قصف مدفعي للاحتلال الإسرائيلي لمواقع تابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء اليوم الأربعاء، شرق غزة، وذلك بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار ضد جنود الاحتلال وسط قطاع غزة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي عن "إصابة ضابط برتبة ملازم وهو قائد فصيل فى لواء غفعاتي في الجيش بجروح متوسطة مساء الأربعاء في حادث إطلاق نار على حدود قطاع غزة".

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