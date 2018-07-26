جهود مصرية لمنع حرب في غزة.. وإسرائيل: جولة التصعيد لم تنته

رام الله - دنيا الوطن

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، فجر الخميس، عن جهود مصرية تبذل من أجل منع تصعيد إسرائيلي جديد في قطاع غزة.







وأوضح موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي، أن مصر تمارس ضغوطاً شديدة على حركتي حماس والجهاد الإسلامي لعدم إطلاق صواريخ.

من ناحيته، نقل موقع (0404) المقرب من الجيش الإسرائيلي، عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله إن الجولة الجديدة من التصعيد مع غزة لم تنته.





إلى ذلك، دوت فجر اليوم الخميس صافرات الإنذار في محيط كسيوفيم، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن سقوط قذيفتي هاون في أشكول دون وقوع إصابات.



وقال تلفزيون (i24news) الإسرائيلي، إن هناك جهود دبلوماسية مصرية؛ لمنع تصعيد جديد في غزة، ومحاولة تفادي حرب أخرى.