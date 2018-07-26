شؤون فلسطينية

بنك فلسطين يقدم رعايته لاستضافة وفد طبي من خارج الوطن

بنك فلسطين يقدم رعايته لاستضافة وفد طبي من خارج الوطن
رام الله - دنيا الوطن
ضمن شراكته مع اتحاد أبناء رام الله - أمريكا، قدم بنك فلسطين رعايته لحضور وفد طبي من خارج الوطن للتطوع من أجل المساعدة في تنفيذ عمليات جراحية في شتى التخصصات الطبية في عدد من المستشفيات والمراكز الطبية في فلسطين.

وضم الوفد 10 أطباء من تخصصات متعددة يعملون في الولايات المتحدة الأميركية، حيث تم تنظيم عدد من الفعاليات والنشاطات من بينها، المشاركة في مؤتمرات طبية، بحضور أطباء فلسطينيين، للاستفادة من الخبرات التي يمتلكها الوفد، ومن أجل تبادل الخبرات والمعلومات وتفعيل العلاقات وبناء جسور التواصل مع المغتربين. كما قام الوفد بجولات ميدانية لعدة مراكز طبية في مختلف مناطق الضفة الغربية، وعملوا على توفير أدوات تعليمية يكون الأطباء الفلسطينيون فيها على دراية بآخر المستجدات والتطورات الحاصلة في علوم الطب الحديث. 

من جانب آخر، شارك البنك في حفل استقبال تم تنظيمه على شرف الوفد الضيف للتعبير عن شكر شعبنا وتقديره للجهود التي يبذلونها خلال زيارتهم للمساهمة في تطوير القطاع الصحي ومساعدة أطبائنا في المستشفيات وتخفيف الضغط عليهم وعلى قدرة الكوادر الطبية الفلسطينية في المستشفيات في المتابعة والعلاج للمرضى.


 
وتأتي رعاية البنك لحضور هذا الوفد للعام الثالث على التوالي، الى جانب كل من اتحاد أبناء رام الله – أمريكا، واتحاد أبناء رام الله - فلسطين، ومؤسسة رام الله، ومؤسسة قلب الرحمة الدولية، ومؤسسة AFRHSN، انطلاقاً من مسؤوليته الاجتماعيةـ، وانسجاماً مع رؤيته بالعمل على دعم القطاع الصحي في فلسطين، لكونه من أهم القطاعات التي نحتاج الى التكاتف جميعاً في مؤسسات القطاعين العام والخاص الفلسطينين للنهوض به.  

يذكر بأن البنك يخصص ما يقارب 5% من أرباحه السنوية للمسؤولية الاجتماعية، بما يشمل دعم جميع القطاعات التنموية الفلسطينية، من بينها: الصحة، والتعليم والشباب والابداع، والثقافة والفنون، والرياضة، والمساعي الإنسانية، والتنمية الاقتصادية وعلاقات المغتربين، وتمكين المرأة. 

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