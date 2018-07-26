"سفن كسر الحصار" تقطع نصف المسافة بين جزيرة صقلية وشواطئ غزة

وصلت سفن كسر الحصار الثلاثة المتجهة إلى غزة ( العودة، حرية، وفلسطين) إلى جنوب شرق اليونان وقطعت حوالي نصف المسافة بين جزيرة صقلية وشواطئ غزة.





وتؤكد اللجنة الدولية أنه رغم الجو العاصف والأمواج العالية خلال اليومين الماضيين إلا أن السفن تسير وفقا للخطة والبرنامج الزمني المحدد لها ، وأن جميع من على متن هذه السفن الصغيرة يتمتعون بصحة جيدة ومعنويات عالية، ويتطلعون إلى لحظة الوصول لغزة قبيل نهاية الشهر الجاري لكسر الحصار عن قطاع غزة وإيصال المساعدات الطبية الرمزية مع رسالة التضامن والأمل بالحرية لفلسطين.





ويوجد على متنها حوالي 40 من المتضامنين الدوليين والشخصيات العامة من حوالي 15 دولة، بما في ذلك الفريق الإعلامي ومنهم مراسلي قناة الجزيرة وقناة برس تي في.





وتناشد اللجنة الدولية لكسر الحصار المجتمع الدولي للتحرك لحماية هذه السفن التضامنية والحيلولة دون الاعتداء عليها من قبل دولة الاحتلال.





وقال زاهر بيراوي رئيس اللجنة بأنه من الصعب أن نتفهم كيف يمكن للسياسيين في العالم أن يظلوا على هذه السلبية والصمت عن جرائم دولة الاحتلال عندما نرى كل هذا الدعم والتضامن من شعوب العالم وهذه العينة من أحرار العالم الذين يبحرون منذ 10 أسابيع لإيصال رسالة التضامن والدعم للشعب الفلسطيني ودفاعا عن حق الفلسطينيين بالتنقل من وإلى وطنهم بدون قيود الاحتلال.





رام الله - دنيا الوطن