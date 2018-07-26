شؤون فلسطينية

مقتل مواطن واصابة 10 في شجار بين المواطنين بالخليل

مقتل مواطن واصابة 10 في شجار بين المواطنين بالخليل
رام الله - دنيا الوطن
قتل مواطن واصيب 10 اخرون بجراح متفاوتة خلال شجار وقع في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، في بيت امر شمال الخليل، كما تم توقيف خمسة من المشتبه بهم بعملية القتل.

وقد اعلن الاطباء في مستشفى الميزان التخصصي عن مصرع مواطن متأثرا باصابته جراء تعرضه للطعن في رقبته.

وافاد العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة، ان الاطباء اعلنوا عن وفاة المواطن بهاء كمال بحر (36 عاما) متأثرا باصابته وقد تم فتح تحقيق في الحادث.

وقال: "تم ابلاغ النيابة العامة والتي قررت التحفظ على الجثة وتحويلها للطبيب الشرعي لبيان اسباب الوفاة".

وقالت مصادر محلية، ان شجار عائلي وقع في بيت امر اصيب على اثرها المواطن بحر في رقبته اصابة بليغة.

وفي السياق ذاته، أوضح ارزيقات، أن الاجهزة الامنية دفعت بتعزيزات لبيت امر، لحفظ النظام العام، وقد ساهم وجهاء العشائر  في تطويق الحادث وأخذ العادات والتقاليد.

وقال: "وقد عملت الاجهزة الامنية على فرض النظام العام واوقفت 5 اشخاص مشتبه بهم بعملية قتل المواطن بحر".

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