فقط 400 متر المسافة ما بين حادثتي القنص على حدود غزة
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، تفاصيل حادثة قنص الجندي الإسرائيلي، مساء الأربعاء على حدود قطاع غزة.
وقال يديعوت: إن قنص الجندي الإسرائيلي، كان على مسافة 400 متر، من موقع مقتل الضابط افيف ليفي، الذي قنصته المقاومة الفلسطينية، الجمعة الماضية، على حدود غزة.
كشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، تفاصيل حادثة قنص الجندي الإسرائيلي، مساء الأربعاء على حدود قطاع غزة.
وقال يديعوت: إن قنص الجندي الإسرائيلي، كان على مسافة 400 متر، من موقع مقتل الضابط افيف ليفي، الذي قنصته المقاومة الفلسطينية، الجمعة الماضية، على حدود غزة.
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