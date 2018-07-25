فقط 400 متر المسافة ما بين حادثتي القنص على حدود غزة

رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، تفاصيل حادثة قنص الجندي الإسرائيلي، مساء الأربعاء على حدود قطاع غزة.وقال يديعوت: إن قنص الجندي الإسرائيلي، كان على مسافة 400 متر، من موقع مقتل الضابط افيف ليفي، الذي قنصته المقاومة الفلسطينية، الجمعة الماضية، على حدود غزة.