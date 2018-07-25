فيديو: "دنيا الوطن" ترصد لحظة وصول شهداء القصف الاسرائيلي لمستشفى الشفاء
خاص دنيا الوطن
رصدت عدسة "دنيا الوطن" لحظة وصول ثلاثة شهداء فلسطينيين الى مستشفى الشفاء، مساء اليوم الأربعاء، في قصف إسرائيلي لمواقع المقاومة شرق مدينة غزة.
رصدت عدسة "دنيا الوطن" لحظة وصول ثلاثة شهداء فلسطينيين الى مستشفى الشفاء، مساء اليوم الأربعاء، في قصف إسرائيلي لمواقع المقاومة شرق مدينة غزة.
يشار إلى أن طائرات الاحتلال قصفت مساء اليوم الأربعاء، عدة اهداف للمقاومة الفلسطينية، في محافظات قطاع غزة، بزعم اطلاق نار على قوة اسرائيلية والتي اسفرت عن اصابة جندي.
التعليقات