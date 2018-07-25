تعليق حركة حماس بعد استشهاد ثلاثة مواطنين شرقي غزة

رام الله - دنيا الوطنقال فوزي برهوم، الناطق باسم حركة حماس: إنه لا يمكن السكوت عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه، مشيرًا إلى أن المقاومة الفلسطينية، لن تتخلى عن واجبها في الدفاع عن شعبها، وحمايته والرد على العدوان.وقال برهوم في تغريدة له على موقع (تويتر): حجم هذا التصعيد الإسرائيلي على غزة، والإستهداف المتعمد للمقاومين، يعكس نوايا الاحتلال المبيتة للقتل، وتأكيد على أن قيادة الاحتلال الإسرائيلي دموية مجرمة، ولا يمكن السكوت عن ممارساتها وجرائمها.وختم تغريدته قائلًا: المقاومة لن تتخلى عن واجبها في الدفاع عن شعبنا، وحمايته، والرد على العدوان.