سرايا القدس: ندرس كل الخيارات للرد على الجريمة الإسرائيلية شرقي غزة

رام الله - دنيا الوطننشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، تصريحًا مقتضبًا، للحديث عن التصعيد، الذي حدث مساء اليوم، الأربعاء، في قطاع غزة.وقالت السرايا: إن جريمة الاحتلال، التي ارتكبها اليوم، لن تمر دون عقاب، فالمقاومة ستحمي دماء شعبنا، وستدافع عن هذه الدماء الطاهرة.وأضافت السرايا: "ندرس كل الخيارات للرد على هذه الجريمة، وعلى العدو أن يعلم، أنه ليس بيده أن يبدأ المعركة وينهيها".وجددت سرايا القدس، تمسكها بمبدأ القصف بالقصف، وأنها لن تُسقط هذه المعادلة من حساباتها.واستشهد مساء اليوم، الأربعاء، ثلاثة مواطنين، وأصيب رابع بجراحٍ خطرة، جراء قصف مدفعية الاحتلال لمواقع رصد للمقاومة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.