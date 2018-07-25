الإعلام الإسرائيلي: قذيفة صاروخية أطلقت من غزة سقطت في ساحل عسقلان

رام الله - دنيا الوطنأطلقت مساء اليوم، الأربعاء، قذيفة صاروخية من قطاع غزة، باتجاه التجمعات الاستيطانية بغلاف غزة.وقال موقع (حدشوت 24): إن قذيفة صاروخية، أطلقت من قطاع غزة، مساء اليوم، وسقطت في ساحل عسقلان.وكانت صافرات الإنذار، قد دوّت في مستوطنتي (نيتيف هتسرا)، و(ياد مردخاي)، في غلاف غزة، في أعقاب قصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، لعدد من الأهداف في قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين.بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "هاجم الجيش الإسرائيلي 7 مواقع عسكرية لحركة حماس على طول حدود غزة رداً على إطلاق النار على قوة تابعة للجيش الإسرائيلي في جنوب القطاع".