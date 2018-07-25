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شؤون فلسطينية

شهيدان وإصابة بليغة جراء استهداف مدفعية الاحتلال لمجموعة من المواطنين شرقي غزة

شهيدان وإصابة بليغة جراء استهداف مدفعية الاحتلال لمجموعة من المواطنين شرقي غزة
رام الله - دنيا الوطن
استشهد مواطنان فلسطينيان، وأصيب مواطن ثالث، بجراح بليغة، جراء استهداف مدفعية الاحتلال لمجموعة من المواطنين شرقي غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، موقع للمقاومة الفلسطينية شرقي جحر الديك، وسط قطاع غزة، بقذيفتين، كما قصفت هدفاً آخر للمقاومة الفلسطينية في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، نقطة رصد للمقاومة، قرب منطقة معبر كرم أبو سالم.

وقال موقع (واللا): إن وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي ايزنكوت، يجريان في هذه اللحظات مشاورات أمنية في أعقاب التصعيد على الحدود مع قطاع غزة

بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "هاجم الجيش الإسرائيلي، مواقع لحركة حماس على طول حدود قطاع غزة، رداً على إطلاق نار على قوة تابعة للجيش الإسرائيلي".

وأوضح موقع (ريشت 13) أن إطلاق النار على القوة الإسرائيلية، أسفر عن إصابة جندي بجروح وصفت بالمتوسطة، وجرى نقله لمستشفى (سوروكا) بواسطة مروحية.

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