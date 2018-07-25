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شاهد: طالبة لبنانية ترفض مصافحة الوزير "باسيل" وترد أنا حرة ما بسلم على فاسدين

شاهد: طالبة لبنانية ترفض مصافحة الوزير "باسيل" وترد أنا حرة ما بسلم على فاسدين
الطالبة اللبنانية فانيسا بدران
رام الله - دنيا الوطن
انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر إحدى الطالبات في جامعة "AUL" اللبنانية، وهي ترفض أن تصافح وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، خلال تسلمها شهادتها في حفل تخرج أقامته الجامعة برعايته.

وردت الطالبة فانيسا بدران على كل تلك الانتقادات وقالت: أنها فعلت ما تريد، ولا يحق لأحد أن يغصبها على أن تسلم على الوزير باسيل، مشيرة إلى أنه لا يشرفها أن تُسلم على فاسدين.

 وكتبت فانيسا بلهجتها اللبنانية قائلة: "الي حابب يعرف مين البنت اللي خيبت آمال الوزير جبران باسيل، بحب خبركن بكل فخر ومن دون تردد: "انا البنت اللي ما سلمت عجبران.. أنا البنت اللي ما تصورت مع جبران.. انا البنت اللي متل ما اعتبروها "نتشت" شهادتها من جبران.. بس قبل ما تعلقوا وتجلجقوها، عرفتوا ليش؟، لأنو ما بيشرفني استلم شهادة نضيفة بتأمّنلي مستقبلي على يد من شارك في صنع الفساد، اللي خرب مستقبل كتير غيري وعم بيقول انو عم يسعى لتأمين مستقبلنا وعم يوهمنا بأشغال كتيرة ومستقبل باهر.

وأضافت: انا ما سلمت مش لاستهزأ بالوزير، ما بالي صراحة بيوم تخرجي استهزء بحدا.. بس يا ناس أنا حرة، وأنا هيك برتاح، يعني كان ناقصني بعد جبران يعكرلي مزاجي، بس شكلي انا اللي عكرتلو مزاجو لهلقد مأثر، متابعة: والأهم من هيك، إنو أنا فتت بشطارتي وعلاماتي عالجامعة، فيُرجى تصحيح البوست بكل احترام لأنو كرامتي أبدى من إنو وطي نفسي وإترجا إنسان لو مين ما كان، كرامتي أبدى من وزيركم ومن حكيو الفارغ وكرامتي ما سمحتلي سلم حتى عليه، فبعتذر يا جماعة، القصة مش بإيدي.. اللي بريحني عملتو.

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