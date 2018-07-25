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شؤون فلسطينية

تحسين الأوضاع الإنسانية بغزة تتصدر محاور لقاء هنية وملادينوف

تحسين الأوضاع الإنسانية بغزة تتصدر محاور لقاء هنية وملادينوف
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
استقبل إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الأربعاء، منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف.

وبُحث في اللقاء العديد من القضايا المهمة المتعلقة بالوضع الفلسطيني في قطاع غزة، وعلى رأسها سُبل تحسين الأوضاع الإنسانية الصعبة لشعبنا في غزة، وتم الاستماع إلى نتائج الجهود التي يقوم بها ملادينوف مع الأطراف ذات الصلة، كما تم التطرق إلى ما يسمى بقانون القومية الجديد، واقتحامات المسجد الأقصى المبارك وخطورة تداعياته، وطالب رئيس الحركة، الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لوضع حدٍ لهذه السياسات الخطيرة.

واستعرض الطرفان قضية وكالة (أونروا) والتقليصات الخطيرة التي تجري بحقها، وتأثيراتها على الجانبين الإنساني والسياسي المتعلق بقضية اللاجئين في المناطق الخمسة، إضافةً إلى التصعيد الإسرائيلي الأخير والجهود المبذولة لمنع تدهور الأوضاع.

واستحضر هنية، في حديثه إلى جانب قضية قرية (الخان الأحمر) واقتحام مخيم الدهيشة، الاعتقالات المستمرة التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني في الضفة المحتلة، والتي كان آخرها اعتقال الكاتبة لمى خاطر فجر اليوم من بيتها، وسلمه صورة لها، وهي تودع طفلها وبجانبها جنود الاحتلال في مشهد مؤثر، ما يدلل على أن الاحتلال ممعن في تجازوه لكل الأعراف والقوانين الإنسانية.

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