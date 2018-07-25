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شؤون فلسطينية

"سفن كسر الحصار" تقطع نصف المسافة بين جزيرة صقلية وشواطئ غزة

"سفن كسر الحصار" تقطع نصف المسافة بين جزيرة صقلية وشواطئ غزة
سفينة كسر الحصار
رام الله - دنيا الوطن
وصلت سفن كسر الحصار الثلاث المتجهة إلى غزة ( العودة، حرية، وفلسطين) إلى جنوب شرق اليونان، وقطعت حوالي نصف المسافة بين جزيرة صقلية وشواطئ غزة.

وأكدت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، في تصريح صحفي صدر عنها اليوم، الأربعاء، أنه رغم الجو العاصف والأمواج العالية خلال اليومين الماضيين، إلا أن السفن تسير وفقاً للخطة، والبرنامج الزمني المحدد لها.

وشددت اللجنة على أن جميع من على متن هذه السفن الصغيرة، يتمتعون بصحة جيدة ومعنويات عالية، ويتطلعون إلى لحظة الوصول لغزة قبيل نهاية الشهر الجاري؛ لكسر الحصار عن قطاع غزة، وإيصال المساعدات الطبية الرمزية مع رسالة التضامن والأمل بالحرية لفلسطين.

ويوجد على متن السفن حوالي 40 من المتضامنين الدوليين والشخصيات العامة، من حوالي 15 دولة، بما في ذلك الفريق الإعلامي، ومنهم مراسلو قناة (الجزيرة) وقناة (برس تي في).

وناشدت اللجنة المجتمع الدولي للتحرك لحماية هذه السفن التضامنية، والحيلولة دون الاعتداء عليها من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال زاهر بيراوي، رئيس اللجنة: إنه من الصعب أن نتفهم كيف يمكن للسياسيين في العالم، أن يظلوا على هذه السلبية والصمت عن جرائم دولة الاحتلال، عندما نرى كل هذا الدعم والتضامن من شعوب العالم، وخاصة هذه العينة من أحرار العالم، الذين
يبحرون منذ 10 أسابيع لإيصال رسالة التضامن والدعم للشعب الفلسطيني، ودفاعا عن حق الفلسطينيين بالتنقل من وإلى وطنهم بدون قيود الاحتلال.

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