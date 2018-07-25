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ماذا جاء في اجتماع الجبهة الديمقراطية مع يحيى السنوار؟

ماذا جاء في اجتماع الجبهة الديمقراطية مع يحيى السنوار؟
يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بغزة
رام الله - دنيا الوطن
التقى وفد قيادي من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، برئاسة صالح ناصر، عضو مكتبها السياسي، ومسؤولها بقطاع غزة، اليوم، الأربعاء، وفداً قيادياً من حركة حماس برئاسة يحيى السنوار، عضو المكتب السياسي ومسؤولها بقطاع غزة.

وضم وفد الجبهة الديمقراطية، أعضاء المكتب السياسي، صالح ناصر، زياد جرغون، سمير أبومدللة، لؤي معمر، وعضو اللجنة المركزية عصام أبودقة، وضم وفد حركة حماس أعضاء المكتب السياسي يحيى السنوار، خليل الحية، صلاح البردويل، سهيل الهندي، على العامودي.

وأكد الطرفان على ضرورة رفع الإجراءات المفروضة على قطاع غزة، والعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية، والاستمرار بفعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار حتى تحقيق أهدافها
 برفع الحصار الظالم عن القطاع، واستعادة الوحدة الوطنية وفق ورقة التفاهم بين حركتي حماس وفتح في 12/10/2017 بالرعاية المصرية، التي أعيد التأكيد عليها في بيان الفصائل الفلسطينية في القاهرة في 22/11/2017، وتأكيداً لبيان القاهرة في أيار/ مايو 2011.

ودعا الطرفان إلى حشد القوى والطاقات، دفاعاً عن القدس والأرض ومواجهة الاستيطان، وإفشال (صفقة القرن) التي تهدف لتبديد منجزات شعبنا الوطنية ومشروعه الوطني، في الدولة المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس، وحق عودة اللاجئين لديارهم التي هجروا منها قسراً، بموجب القرار الأممي 194.

ودعا الطرفان،  وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إلى التراجع عن إجراءاتها بالاستغناء عن أكثر من 1000 موظف من موظفيها العاملين لديها.

وثمن الطرفان الجهود المصرية لإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، لمواجهة التحديات الحاصلة في المنطقة وخاصة ما تُسمى بـ (صفقة القرن).

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