ماذا جاء في اجتماع الجبهة الديمقراطية مع يحيى السنوار؟

ودعا الطرفان إلى حشد القوى والطاقات، دفاعاً عن القدس والأرض ومواجهة الاستيطان، وإفشال (صفقة القرن) التي تهدف لتبديد منجزات شعبنا الوطنية ومشروعه الوطني، في الدولة المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس، وحق عودة اللاجئين لديارهم التي هجروا منها قسراً، بموجب القرار الأممي 194.



ودعا الطرفان، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إلى التراجع عن إجراءاتها بالاستغناء عن أكثر من 1000 موظف من موظفيها العاملين لديها.



وثمن الطرفان الجهود المصرية لإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، لمواجهة التحديات الحاصلة في المنطقة وخاصة ما تُسمى بـ (صفقة القرن).

برفع الحصار الظالم عن القطاع، واستعادة الوحدة الوطنية وفق ورقة التفاهم بين حركتي حماس وفتح في 12/10/2017 بالرعاية المصرية، التي أعيد التأكيد عليها في بيان الفصائل الفلسطينية في القاهرة في 22/11/2017، وتأكيداً لبيان القاهرة في أيار/ مايو 2011.