إسرائيل ستبدأ بتقليل نشر أخبار حرائق غلاف غزة

رام الله - دنيا الوطننقلت إذاعة (راديو الجنوب) في إسرائيل، عن مصادر وصفها بالـ "مؤكدة" بأن وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، أصدر أومراه بعدم نشر أخبار الحرائق التي تسببها البالونات الحارقة بغلاف غزة.وقالت الإذاعة: إنه سيتم التقليل من نشر الأخبار المتعلقة بحرائق غلاف غزة، خلال الفترة القليلة المقبلة.