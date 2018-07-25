شاهد: حريق ضخم في حي (الماصيون) برام الله

رام الله - دنيا الوطنأعلنت طوقم الدفاع المدني الفلسطيني، اليوم الأربعاء، عن سيطرتها، وبدعم وإسناد القوى الأمنية، على حريق ضخم في ضاحية (الماصيون) في مدينة رام الله.ونجحت طواقم دفاع مدني مركز رام الله ومركز البيرة بمساندة الحرس الرئاسي والأمن الوطني في السيطرة على حريق كبير في أشجار وأعشاب وطال مركبات في منطقة الماصيون، وأخمدوا الحريق.