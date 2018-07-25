دولي

الجمعة.. الأرض تشهد أطول خسوف للقمر في هذا القرن

الجمعة.. الأرض تشهد أطول خسوف للقمر في هذا القرن
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مركز الفضاء الألماني، اليوم الأربعاء، بأنَّ الكرة الأرضية، ستشهد أكبر خسوف للقمر خلال هذا القرن، وذلك يوم الجمعة المقبل.

مناطق شرق أفريقيا ووسط آسيا والشرق الأوسط هي المناطق التي ستنعم بمشاهدة القمر الوردي، أما سكان القارة الأوروبية، فسيرون فقط كسوفا جزئيا.

وقال المركز: سيكون المشهد السماوي النادر واضحاً جدًا، وسيدوم أكثر من ساعة ونصف، وسيتمكّن الناس، إذا كان الطقس جميلاً وصافياً، من مشاهدة القمرالمحمر، أو ما يطلق عليه بـ "القمر الدموي"، من الساعة 21:30 إلى الساعة 23:14، سيكون القمر مغمورًا تماماً في قلب ظل الأرض.

وأضاف المركز، وفق ما نقلت عنه صحيفة (العربي الجديد): سيستمر الخسوف لساعة واحدة و 44 دقيقة. وهذا أطول خسوف خلال هذا القرن، إلا أنّ علماء آخرين أشاروا بأنَّ خسوفاً آخر من المتوقع أن يحصل في 9 يونيو/ حزيران من عام 2123، وسيتجاوز وقته وقت خسوف بعد الغد بدقيقتين. 

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