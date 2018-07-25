الحريري: الحديث عن خلاف مع عون غير موجود لا بقاموسي ولا بقاموسه

رام الله - دنيا الوطنأكد سعد الحريري، رئيس ​الحكومة اللبنانية​ المكلف ، بعد لقائه برئيس الجمهورية ميشال عون، أن الحديث عن خلاف مع ​ عون​ غير موجود لا في قاموسي ولا في قاموسه".وعبر عن تفاؤله بخصوص تشكيل الحكومة اللبنانية، وقال: "متفائل اكثر من اي وقت مضى وهناك امور في ملف تشكيل الحكومة تحلحلت واتفقنا على الاسراع بالتشكيل والعمل المتواصل وسيكون لي زيارة عديدة للرئيس عون في الايام المقبلة".ولفت الحريري الى انه "تكلمنا في ما يخص الوفد الروسي القادم غدا واتفقنا انو يكون موقفنا موحد في ملف عودة النازحين وهذا امر اساسي ". ولفت الحريري الى ان " وجود الوفد الروسي غدا في لبنان لاستيضاح ما تم اقتراحه ونأمل أن تكون عودة النازحين الى سوريا آمنة ومضمونة وهذا ما سنبحثه مع الوفد".وأضاف: لا تغيير في موقفي من موضوع الحكومة السورية، ولكن موضوع النازحين له علاقة بالقوى الكبرى الذين اتفقوا على طريق عمل.وشدد الحريري على ان "موقفنا من الجيش اللبناني موحد ونحن معه ومع اي عمل يقوم به"، لافتا الى ان "مناطق البقاع وعكار منسية والحل في هذه الامور ليش فقط عسكري بل يجب ان يكون انمائي".