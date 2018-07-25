داخلية غزة تدعو الأمهات المسافرات مع أطفالهن عبر (معبر رفح) إحضار توكيل رسمي من أبائهم

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أن السفر عبر (معبر رفح البري)، ليوم غد الخميس 26 تموز/ يوليو 2018، سيكون للحافلات: "المتبقي من الحافلة التاسعة من الكشف السابق، بالإضافة إلى حافلة الجوازات المصرية والحافلة الأولى من الكشف الجديد الذي ننشره اليوم.ودعت الداخلية المسافرين الواردة أسماؤهم في الحافلات المذكورة إلى التواجد اليوم الساعة 7:00 صباحًا، في صالة "النجار" بخانيونس، واصطحاب أمتعتهم للسفر، داعية كذلك، لضرورة اصطحاب بطاقة الهوية لجميع المسافرين، والأبناء المرفقون مع أمهاتهم ضرورة إحضار توكيل رسمي من آبائهم أو وكلائهم؛ حتى يتم السماح لهم بالسفر.