بعد انحسار تنظيم الدولة في سوريا.. اليوم يقتل 100 شخص في السويداء

رام الله - دنيا الوطنارتفع عدد قتلى سلسلة الهجمات في محافظة السويداء جنوب غربي سورية، اليوم الأربعاء، إلى 100 قتيل، بينهم 35 مدنيا، و 67 مسلحا، غالبيتهم من أبناء قرى ريف السويداء ممن حملوا السلاح للتصدي لهجوم تنظيم الدولة.وبحسب المرصد السوري فإن القتال امتد على جبهة بطول نحو 20 كيلومترا في ريفي السويداء الشرقي والشمالي الشرقي.وأضاف المرصد أنه لا تزال أعداد من قتلوا قابلة للارتفاع نتيجة وجود مئات الجرحى، بعضهم في حالات خطيرة، ومفقودين.وأكدت مصادر متقاظعة أنه جرى اختطاف عدد من المدنيين واقتيادهم إلى مناطق سيطرة التنظيم في بادية السويداء الشمالية الشرقية.يشار إلى أن القتال لا يزال مستمرا، وأسفر عن مقتل 30 عنصرا من عناصر تنظيم الدولة.