القبض على متهم بالنصب والاحتيال بمبلغ 7.5 مليون شيكل

رام الله - دنيا الوطنأكد الناطق الرسمي باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات انه وبعد البحث والتحري تم القبض على مواطن من مدينة رام الله متهم بالنصب والاحتيال بمبلغ مالي يقدر بـ 7.5 مليون شيكل، وفار من العدالة منذ 10 سنوات.وقال ارزيقات : "انه الشخص قام بعمليات نصب على المؤسسات والمواطنين منذ عام 2008، ولاذا بالفرار واختبأ في منطقة تصنف بـ(c)".وأضاف ارزيقات " بعد إجراء البحث والتحري والمراقبة تم رصد المتهم اليوم في مدينة رام الله والقي القبض عليه، كما أنه قد صدر بحقه العديد من المذكرات القضائية"، وأن هذا الامر ياتي في اطار متابعة الشرطة للمذكرات القضائية التي تصدر عن القضاء الفلسطيني، والتي يعتبر تنفيذها جزءاً من النظام والأمن العام.في ذات السياق، قال ارزيقات : " الشرطة تبذل كل الجهود في متابعة تلك القضايا والمذكرات القضائية التي تصدر عن القضاء والنيابة العامة، لاسيما وأن الشرطة القضائية تعمد على متابعة هذه الحالات".