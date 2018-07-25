الرئيس عباس للسبسي: مواقف تونس الداعمة للقضية الفلسطينية عظيمة ومشرفة

رام الله - دنيا الوطنهنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، نظيره التونسي الباجي قائد السبسي، لمناسبة احتفال بلاده بعيد الجمهورية.وأعرب الرئيس عباس، في برقيته عن تقديره لمواقف تونس العظيمة، الداعمة لحقوق شعبنا الفلسطيني ونضاله من اجل انهاء الاحتلال لبلادنا واقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس، والتي تؤكد مدى التزامكم بقضايا امتكم وفي الطليعة منها قضية فلسطين، انطلاقا من عمق العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي ستظل محل اهتمام من اجل تطويرها وتنميتها في شتى المجالات.