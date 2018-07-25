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شؤون فلسطينية

أبو النجا يزور معبر رفح البري ويشيد بجهود العاملين فيه

أبو النجا يزور معبر رفح البري ويشيد بجهود العاملين فيه
جانب من الجولة
رام الله - دنيا الوطن
أشاد ابراهيم ابو النجا محافظ غزة بجهود الاجهزة الامنية والوزارات التابعة لدولة فلسطين العاملة في معبر رفح البري والذين يتحدون الظروف الصعبة من أجل راحة المواطنين المسافرين والقادمين.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها مساء الاربعاء ووفد من المحافظة لمعبر رفح البري حيث كان في استقباله العقيد ماجد ابو غنيمة منسق اللجنة الامنية لمعابر قطاع غزة والمقدم رشيد البوجي مدير ادارة معبر رفح وضباط الاجهزة الامنية ومدراء الدوائر العاملون في المعبر.

ونقل محافظ غزة تحيات الرئيس محمود عباس لكافة المدراء والعاملين في معبر رفح، مشيرا الى ان الرئيس يتابع العمل في المعبر وتصله تقارير يومية عن سير العمل فيه ويحرص على ان يكون العمل في افضل صورة ممكنة وكله ثقة بأنهم يسخرون كافة طاقاتهم وقدراتهم من اجل ذلك.

وأكد الوزير ابو النجا ان المعابر تعتبر هي النافذة التي تطل على العالم ومن خلالها يتعرف القادمون والزوار على مدى رقي وحضارة البلاد، مشيرا الى ان الجهود التي يقوم بها العاملون في المعابر الفلسطينية بقطاع غزة تعكس صورة مشرفة عن دولة فلسطين.

واضاف محافظ غزة انه عندما وقع الاختيار على العاملين في المعبر جاء نتيجة ثقة القيادة بهم وبعطائهم الكبير من اجل خدمة ابناء شعبنا وتسهيل امور المواطنين من خلال الاجراءات السلسة التي يقومون بها ومواصلة العمل ليلا ونهارا برغم قلة الامكانيات.

من جانبه، شكر العقيد ماجد ابو غنيمة ابو النجا على هذه الزيارة التي ترفع معنويات العاملين في المعبر والذين لا يبخلون في تقديم يد العون والمساعدة للمسافرين والقادمين ويعملون كفريق واحد رغم تعدد الاجهزة الامنية والوزارات، وذلك حرصا على تقديم خدمة مميزة لأبناء شعبنا.

وتخلل الزيارة قيام محافظ غزة والوفد المرافق له بجولة تفقدية لمرافق المعبر للاطلاع على سير العمل، وقدم درعا تقديريا للعقيد ابو غنيمة والمقدم البوجي عرفانا وتقديرا لجهودهم وكافة العاملين في المعبر.

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