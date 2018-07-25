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شؤون فلسطينية

حافظ البرغوثي: وثيقة "الأناضول" ورقة مطالب حمساوية

حافظ البرغوثي: وثيقة "الأناضول" ورقة مطالب حمساوية
الكاتب الصحفي الفلسطيني حافظ البرغوثي
رام الله - دنيا الوطن
قال الكاتب الصحفي الفلسطيني، حافظ البرغوثي: إنَّ حركة حماس لا زالت تَخوض معركة كسب الوقت وتحقيق إنجازات من وراء الأحداث الجارية في قطاع غزة، التي يَتضرر منها الشعب في غزة أكثر من غيره.

وأضاف البرغوثي، لقناة الغد: بالتالي حتى الآن، لا بِخصوص المُصالحة رأينا موقفًا جديًا قرأنا ما يُمكن أنْ نُسميه مَطالب وأرجعها بَعض المَسؤولين في حركة حماس أنها اقتراحات مصرية، وهيَّ من سيقرأها يَعلم أنها مَطالب حركة حماس، وهيَّ إضافة جديدة إلى العقبات والعراقيل أمام أية مُحاولة للمصالحة ما قرأناه، ونأمل ألا تكون صحيحة.

وتابع البرغوثي، أنَّ المُجتمع الدولي والعربي يُريد لقطاع غزة أن تخرج من هذه الأزمة الإنسانية في أسرع وقت ممكن، قائلاً: الحل فلسطيني برعاية مصرية هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة.

وأشار البرغوثي، إلى أنَّ موقف الولايات المتحدة الأمريكية مُحير من جهة يَحجبون المُساعدات والأموال ويَضغطون على دول أخرى وينتقدون الدول التي لا زالت تقوم بواجباتها تجاه وكالة الغوث.


 

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