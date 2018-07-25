الجيش الإسرائيلي يُفجر مئات الألغام في مرتفعات الجولان

رام الله - دنيا الوطنفجرت سلطة إزالة الألغام التابعة للجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، 350 لغماً في مرتفعات الجولان.وكان من المتوقع أن يبدأ الانفجار في الساعة 12:00 ظهراً ويستغرق حوالي 15 ثانية، لكن تم تأجيله عدة مرات وأخيراً تم تنفيذه في الساعة 13:30 ظهرًا.يشار إلى أن معظم حقول الألغام زرعها الجيش الإسرائيلي بعد حرب الـ67، كما تم زرع قسم من الألغام من قبل الجيشين السوري والأردني، في أراضي البلدين، لكنها انجرفت إلى "الجانب الإسرائيلي"، ويقدر أنه يوجد في منطقتي العربة والجولان أكثر من مليون لغم.