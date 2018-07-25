بسبب "ليفني".. الليكود يتراجع بخمسة مقاعد

رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة (هآرتس) أن الاستطلاع الذي أجرته شركة الأخبار، ونشرت نتائجه، أمس الثلاثاء، يظهر أنه إذا أجريت الانتخابات الإٍرائيلية اليوم، فإن حزب الليكود سيفوز بـ 30 مقعداً، وهو ما يُضعف من قوته، في الاستطلاعات، بخمسة مقاعد خلال ثلاثة أشهر.وهذا تراجع مستمر، حيث أنه في استطلاعات الرأي التي أجريت منذ شهر أيار/ مايو الماضي، انخفضت قوة الحزب من 35 إلى 32، والآن إلى 30، بعد وصول تسيبي ليفني إلى رئاسة المعارضة الإسرائيلية.ويتكهن الاستطلاع بحصول "يوجد مستقبل" على 19 مقعداً في الكنيست، ليكون ثاني أكبر حزب. يليه المعسكر الصهيوني بـ 15 مقعدًا والقائمة المشتركة بـ 12 مقعدًا.ويلي ذلك البيت اليهودي مع ثمانية مقاعد، ويهدوت هتوراة وكلنا وإسرائيل بيتنا مع سبعة مقاعد لكل منها. ويحظى حزب أورلي ليفي-أبيكسيس بخمسة مقاعد، ومثلها لكل من ميرتس وشاس.