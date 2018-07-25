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شؤون فلسطينية

فيديو: "دنيا الوطن" ترصد اضراب موظفي الوكالة بعد قرار فصلهم

فيديو: "دنيا الوطن" ترصد اضراب موظفي الوكالة بعد قرار فصلهم
خاص دنيا الوطن
رصدت عدسة "دنيا الوطن" الاضراب الذي نظمه اتحاد موظفي وكالة الغوث وتشغيل الاجئين (أونروا)، اليوم الأربعاء، بعد القرار الذي اتخذته ادارة الوكالة بفصل عدد كبير من الموظفي واحالة البعض الى برنامج الدوام المؤقت.

بدوره، أكد أمير المسحال رئيس اتحاد موظفي وكالة (أونروا)، أن قرار الوكالة بفصل الموظفين يعتبر حادثة خطيرة في تاريخها، ضاربة بعرض الحائط كل الجهود التي بذلت خلال الايام الماضية، عبر مقتراحات لنزع فتيل الازمة.

وبين أن غدا الخميس، سيكون اضراب شامل بمبادرة من الفصائل الفلسطيني يمس كل مرافق الحياة داخل الوكالة، والاسبوع المقبل سيشهد اعتصام كبير بمشاركة 13 الف موظف، وسيكون اغلاق تام لمرافق الوكالة.

التفاصيل في الفيديو التالي:


 




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