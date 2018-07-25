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شؤون فلسطينية

الصفا الإسلامي وجامعة النجاح يوقعان مذكرة تفاهم لإطلاق برنامج تمويل التعليم

الصفا الإسلامي وجامعة النجاح يوقعان مذكرة تفاهم لإطلاق برنامج تمويل التعليم
جانب من التوقيع
رام الله - دنيا الوطن
ضمن خططه التوسعية ومساعيه لتوفير برامج تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتغطي حاجات أساسية ومتنوعة،  وقع مصرف الصفا "الإسلامي" وجامعة النجاح الوطنية مذكرة تفاهم لاطلاق برنامج تمويل التعليم والتدريب "درجات" ، وذلك بهدف تقديم المصرف خدمات تمويل التعليم والتدريب للطلبة الراغبين بالاستفادة الخدمات التعليمية التي تقدمها الجامعة. 

ووقع الاتفاقية مدير عام مصرف الصفا الاسلامي نضال البرغوثي، ممثلا عن المصرف، والدكتور ماهر النتشة القائم بأعمال رئيس جامعة النجاح الوطنية ممثلا عن جامعة النجاح الوطنية بحضور الاستاذ الدكتور محمد العملة، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور سامي الكيلاني، مساعد رئيس الجامعة للشؤون المجتمعية، والاستاذ رشيد الكخن، المدير المالي في الجامعة، وخالد مفلح، القائم باعمال مدير دائرة العلاقات العامة.

ويمتاز برنامج  خدمات تمويل التعليم والتدريب "درجات" الذي أطلقه مصرف الصفا للطلبة بأنه يتماشى مع أحكام الشريعة الاسلامية، و يوفر تمويل يصل إلى نسبة مئة بالمئة، و يتيح التسديد بأقساط شهرية تصل لغاية 72 شهراً، و يمنح الطالب حرية في اختيار الخدمة التعليمية المعتمدة من المصرف، هذا بالإضافة إلى أن البرنامج متاح لجميع مراحل التعليم من المدرسة وحتى الدراسات العليا والشهادات المهنية والتدريب.

وأكد مدير عام مصرف الصفا الإسلامي نضال البرغوثي أن مذكرة التفاهم التي وقعت مع جامعة النجاح  تهدف بالمقام الأول إلى تذليل العقبات أمام الطلبة لاستكمال مسيرتهم التعليمية بكل سهولة ويسر من خلال استخدام أفضل وسائل التمويل المتاحة شرعاً من خلال تغطية أقساط المدارس، والمعاهد والجامعات ورسوم الدورات التدريبية والتأهيلية،بما لايتعارض مع ضوابط وأحكام الشريعة الاسلامية.

وأضاف البرغوثي أن مصرف الصفا هو المصرف الأول الذي يقدم مثل هذه الخدمة للطلاب على مستوى القطاع المصرفي في فلسطين، حيث سيتم تطبيق هذا البرنامج مع جامعات ومعاهد فلسطينية حتى تستفيد منه شرح طلابية أخرى، مشيراً أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار حرص المصرف على تعزيز التعاون المشترك بين القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية، التي تعتبر الشريان الرئيسي لتزويد سوق العمل بمخرجات تعليمية مبنية على أسس سليمة وصحيحة.

وعبر البرغوثي عن فخره بجامعة النجاح الوطنية، التي تمثل أحد الصروح الأكاديمية الهامة على مستوى الوطن، واهتمامها بجودة التعليم الأكاديمي، إضافة إلى ما تقدمه من خدمات تعليمية وتخصصات متنوعة لطلبتها، خاصة في مجالات البحث العلمي.

بدوره شكر الاستاذ الدكتور النتشة بنك الصفا على توقيع هذا المذكرة وثمن دوره في خدمة القطاع المصرفي الاسلامي في فلسطين، واضاف الدكتور النتشة ان جامعة النجاح الوطنية ومصرف الصفا تربطهما علاقات تعاونية مميزة، مشيرا الى ان المستقبل سيحمل المزيد من التعاون الذي من شانه ان يخدم المجتمع الفلسطيني.


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